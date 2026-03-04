Cérémonie de clôture suivie de Don’t Let the Sun, Théâtre Pitoëff, Genève

Cérémonie de clôture suivie de Don’t Let the Sun Samedi 14 mars, 19h00 Théâtre Pitoëff

Tous les tarifs sont sur https://fifdh.org/festival/programme/2026/event/ceremonie-de-cloture/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T19:00:00+01:00 – 2026-03-14T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-14T19:00:00+01:00 – 2026-03-14T22:00:00+01:00

La soirée de clôture du Festival met à l’honneur les films et les cinéastes engagés pour les droits humains. Une occasion unique de revivre les moments forts du Festival et d’écouter des invité·es d’exception partager leurs regards et engagements.

Don’t let the sun

Dans un monde étrangement proche du nôtre, la planète est en surchauffe et l’humanité vit de nuit. Jonah travaille pour une entreprise qui vend des relations simulées, alors que les liens affectifs se raréfient. Lorsqu’il se voit confier le rôle de père d’une jeune femme nommée Nika, l’ordre soigneusement construit de sa vie commence à se déliter. Un récit dystopique subtil qui questionne l’importance de la proximité humaine et des relations véritables.

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève 1205 [{« type »: « link », « value »: « https://fifdh.org/festival/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-pitoëff/

La cérémonie de remise des prix se poursuivra avec la projection de Don’t Let the Sun de Jacqueline Zünd, un film de fiction qui interroge les relations à l’autre au sein d’un monde dystopique. Environnement Enjeux sociaux

DR