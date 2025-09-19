Cérémonie de fin de travaux de la cathédrale Cathédrale Saint-Denis Saint-Denis

Cérémonie marquant la fin des travaux de restauration de la cathédrale en présence M. le préfet de La Réunion, Patrice Latron, et l’évêque de La Réunion, Mgr Pascal Chane-Teng.

Cathédrale Saint-Denis 22 Avenue de la Victoire, 97400 Saint-Denis, France Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion La Réunion 262262210081 https://lacathedrale.re

DAC de La Réunion