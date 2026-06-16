Cérémonie de la fête Nationale Roppenheim
Cérémonie de la fête Nationale Roppenheim lundi 13 juillet 2026.
Roppenheim
Cérémonie de la fête Nationale
2 Rue de l’Or Roppenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13 20:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
La municipalité a le plaisir de vous inviter à la cérémonie de la fête Nationale.
RDV place de la Mairie à Roppenheim, le lundi 13 juillet 2026 à 20h.
La cérémonie sera animée par l’Harmonie de Roppenheim.
Au programme
Allocution de Monsieur le Maire, distribution pour les enfants des 14 juilletweck , partage du verre de l’amitié. .
2 Rue de l’Or Roppenheim 67480 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 41 15
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English :
L’événement Cérémonie de la fête Nationale Roppenheim a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays Rhénan