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Cérémonie de la fête Nationale Roppenheim

Cérémonie de la fête Nationale Roppenheim lundi 13 juillet 2026.

Adresse : 2 Rue de l'Or

Ville : 67480 Roppenheim

Département : Bas-Rhin

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Roppenheim

Cérémonie de la fête Nationale

2 Rue de l’Or Roppenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13 20:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

La municipalité a le plaisir de vous inviter à la cérémonie de la fête Nationale.
RDV place de la Mairie à Roppenheim, le lundi 13 juillet 2026 à 20h.
La cérémonie sera animée par l’Harmonie de Roppenheim.

Au programme
Allocution de Monsieur le Maire, distribution pour les enfants des 14 juilletweck , partage du verre de l’amitié.   .

2 Rue de l’Or Roppenheim 67480 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 41 15 

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English :

L’événement Cérémonie de la fête Nationale Roppenheim a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays Rhénan