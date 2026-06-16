Roppenheim

Cérémonie de la fête Nationale

2 Rue de l’Or Roppenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 20:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

La municipalité a le plaisir de vous inviter à la cérémonie de la fête Nationale.

RDV place de la Mairie à Roppenheim, le lundi 13 juillet 2026 à 20h.

La cérémonie sera animée par l’Harmonie de Roppenheim.

Au programme

Allocution de Monsieur le Maire, distribution pour les enfants des 14 juilletweck , partage du verre de l’amitié. .

2 Rue de l’Or Roppenheim 67480 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 41 15

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English :

L’événement Cérémonie de la fête Nationale Roppenheim a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays Rhénan