Cérémonie de la libération de lunéville Rue de Lorraine Lunéville

Gratuit

81e anniversaire de la Libération de Lunéville

Organisée par la Ville, présidée par le Colonel Benjamin Piot, chef de corps du 53e RT.

Cérémonie à la terrasse du Château, à 14h45, avant le dépôt de gerbes, rue de Lorraine.

(Date officielle 16 septembre 1944)Tout public

Rue de Lorraine Château de Lunéville Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

81st anniversary of the Liberation of Lunéville

Organized by the town, presided over by Colonel Benjamin Piot, commander of the 53rd RT.

Ceremony on the Château terrace at 2.45pm, followed by wreath-laying in rue de Lorraine.

(Official date: September 16, 1944)

German :

81. Jahrestag der Befreiung von Lunéville

Organisiert von der Stadt, unter dem Vorsitz von Oberst Benjamin Piot, Korpschef des 53e RT.

Zeremonie auf der Terrasse des Schlosses, um 14:45 Uhr, vor der Kranzniederlegung in der Rue de Lorraine.

(Offizielles Datum: 16. September 1944)

Italiano :

81° anniversario della Liberazione di Lunéville

Organizzato dalla città, presieduto dal colonnello Benjamin Piot, comandante del 53° RT.

Cerimonia sulla terrazza del castello alle 14.45, prima della deposizione delle corone in rue de Lorraine.

(Data ufficiale: 16 settembre 1944)

Espanol :

81º aniversario de la Liberación de Lunéville

Organizado por la ciudad, presidido por el coronel Benjamin Piot, comandante de la 53ª RT.

Ceremonia en la terraza del castillo a las 14.45 h, antes de la ceremonia de colocación de coronas en la rue de Lorraine.

(Fecha oficial: 16 de septiembre de 1944)

