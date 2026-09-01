Cérémonie de la Libération de Lunéville Rue de Lorraine Lunéville
vendredi 18 septembre 2026 · Rue de Lorraine · Lunéville
Informations pratiques
Lunéville
Cérémonie de la Libération de Lunéville
Rue de Lorraine Monument Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 14:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Organisée par la Ville et le 53e RT
Avec la présence des élus, militaires, porte-drapeaux et des écoliers de la Ville qui se verront remettre leurs certificats de citoyenneté.Tout public
0 .
Rue de Lorraine Monument Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 74 06 55
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English :
Organized by the City and the 53rd RT
With elected officials, military personnel, flag bearers, and students from the City in attendance, who will receive their citizenship certificates.
L’événement Cérémonie de la Libération de Lunéville Lunéville a été mis à jour le 2026-09-01 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS
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