Cérémonie de la Libération de Lunéville Rue de Lorraine Lunéville

Informations pratiques

Lunéville

Cérémonie de la Libération de Lunéville

Rue de Lorraine Monument Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 14:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Organisée par la Ville et le 53e RT

Avec la présence des élus, militaires, porte-drapeaux et des écoliers de la Ville qui se verront remettre leurs certificats de citoyenneté.Tout public

0 .

Rue de Lorraine Monument Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 74 06 55

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English :

Organized by the City and the 53rd RT

With elected officials, military personnel, flag bearers, and students from the City in attendance, who will receive their citizenship certificates.

L’événement Cérémonie de la Libération de Lunéville Lunéville a été mis à jour le 2026-09-01 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS