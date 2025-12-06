Cérémonie de la Sainte-Barbe Aix-en-Provence

Cérémonie de la Sainte-Barbe Aix-en-Provence samedi 6 décembre 2025.

Cérémonie de la Sainte-Barbe

Samedi 6 décembre 2025 de 14h à 17h. Cours Mirabeau Rue Thiers Places comtales Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

2025-12-06

C’est une grande tradition des sapeurs-pompiers, que de célébrer chaque année leur patronne, Sainte-Barbe. Ceux-ci ne manquent donc pas de lui rendre hommage tous les 4 décembre (ou le 1er samedi suivant le 4 décembre).

Cette commémoration est aujourd’hui devenue une cérémonie républicaine pour honorer les disparus et revenir sur les temps forts de l’année écoulée.

Toutes les professions du feu sont placées sous la protection de cette sainte du IIIe siècle. Mais les sapeurs-pompiers, au delà de leurs compétences, sont porteurs de valeurs de solidarité, d’humanité, de courage, de devoir… En lien avec la population qu’ils secourent ils sont aussi très attachés à leur région et à ses événements culturels. Avec jadis sa grande foire, la Sainte Barbe d’Aix-en-Provence est une tradition séculaire qui marque, avec la plantation des blés, l’entrée de la période calendale .



// Programme /

● de 14h à 14h30 défilé de véhicules des sapeurs-pompiers sur le cours Mirabeau, rue Thiers et places Comtales.

● à 15h cérémonie devant l’Église de la Madeleine.



Organisée par l’Oustau de Prouvènço et le SDIS 13. .

Cours Mirabeau Rue Thiers Places comtales Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Every year, firefighters celebrate their patron saint, Sainte-Barbe. They pay tribute to her every December 4 (or the 1st Saturday after December 4).

German :

Es ist eine große Tradition der Feuerwehrleute, jedes Jahr ihre Schutzpatronin, die Heilige Barbara, zu feiern. Sie wird immer am 4. Dezember (oder am ersten Samstag nach dem 4. Dezember) geehrt.

Italiano :

Ogni anno i Vigili del Fuoco celebrano la loro patrona, Sainte-Barbe. Ogni 4 dicembre (o il primo sabato dopo il 4 dicembre) le rendono omaggio.

Espanol :

Todos los años, el cuerpo de bomberos celebra a su patrona, Sainte-Barbe. Cada 4 de diciembre (o el primer sábado después del 4 de diciembre), le rinden homenaje.

