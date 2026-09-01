Cérémonie de la Sidi Brahim régionale des Diables Bleus d’Alsace Soultzeren

Informations pratiques

Soultzeren

Cérémonie de la Sidi Brahim régionale des Diables Bleus d’Alsace

Villa Sidi Brahim Soultzeren Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Cérémonie commémorative organisée à la Villa Sidi-Brahim à Soultzeren, en hommage aux Chasseurs et à leur histoire. La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur offert par la municipalité.

181ème anniversaire des Combats de Sidi-Brahim

Le Groupement des Amicales des Diables Bleus d’Alsace, association régionale regroupant des Amicales d’Anciens Chasseurs à Pied, Alpins et Mécanisés du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, affiliée à la Fédération Nationale des Amicales de Chasseurs, se retrouvent chaque année pour leur rassemblement annuel, au cours duquel ils commémorent les Combats de Sidi-Brahim, ce fait d’armes héroïque et une des premières pages de gloire et de bravoure des Chasseurs à pied inscrits dans les plis de leur unique drapeau en septembre 1845 en Algérie.

En 2026, pour commémorer le 181ème anniversaire des Combats de Sidi-Brahim et le 20ème rassemblement régional, le comité régional en partenariat avec la municipalité a choisi le site de la Villa Sidi-Brahim sur les hauteurs de Soultzeren. Au-delà de son nom, cette villa constitue un symbole fort de l’engagement chasseur, car c’est sur les pentes de ces montagnes que se sont inscrites les pages de gloire des descendants de ces combattants.

La cérémonie comprendra les phases suivantes

– L’accueil des autorités

– La lecture des Combats de Sidi-Brahim,

– L’Appel des Bataillons suivi de la Sidi-Brahim l’hymne des Chasseurs,

– Un dépôt de gerbes suivi de la minute de silence, de la sonnerie aux Morts et de la

Marseillaise,

– Le salut des porte-emblèmes par les autorités.

A la fin de la cérémonie, l’ensemble des participants redescendra au niveau des

parkings où un vin d’honneur offert par la municipalité de Soultzeren sera servi. .

Villa Sidi Brahim Soultzeren 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 7 80 39 65 19 helenelheritier68@gmail.com

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English :

A commemorative ceremony held at Villa Sidi-Brahim in Soultzeren, in honor of the Chasseurs and their history. The ceremony will be followed by a reception hosted by the municipality.

L’événement Cérémonie de la Sidi Brahim régionale des Diables Bleus d’Alsace Soultzeren a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme de la vallée de Munster