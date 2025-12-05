Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cérémonie de lancement des illuminations Parvis de l’Office de tourisme Les Rousses

Cérémonie de lancement des illuminations Parvis de l’Office de tourisme Les Rousses vendredi 5 décembre 2025.

Cérémonie de lancement des illuminations

Parvis de l’Office de tourisme 495 Rue Pasteur Les Rousses Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 18:00:00
fin : 2025-12-05

Date(s) :
2025-12-05

Participez à la cérémonie d’illumination du village !
Au programme, défilé aux flambeaux de l’ESF et illumination du village !
Avec la présence du groupe de danse Dancemob
Départ du défilé à 18h au parking de l’Entreloup pour une arrivée à l’Office du Tourisme.   .

Parvis de l’Office de tourisme 495 Rue Pasteur Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté   contact@mairielesrousses.fr

English : Cérémonie de lancement des illuminations

German : Cérémonie de lancement des illuminations

Italiano :

Espanol :

L’événement Cérémonie de lancement des illuminations Les Rousses a été mis à jour le 2025-10-27 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses