Cérémonie de lancement des illuminations Parvis de l'Office de tourisme Les Rousses vendredi 5 décembre 2025.
Parvis de l’Office de tourisme 495 Rue Pasteur Les Rousses Jura
Gratuit
Début : 2025-12-05 18:00:00
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Participez à la cérémonie d’illumination du village !
Au programme, défilé aux flambeaux de l’ESF et illumination du village !
Avec la présence du groupe de danse Dancemob
Départ du défilé à 18h au parking de l’Entreloup pour une arrivée à l’Office du Tourisme. .
Parvis de l’Office de tourisme 495 Rue Pasteur Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@mairielesrousses.fr
