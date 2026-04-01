Fromelles

Cérémonie de l’ANZAC DAY au Cimetière militaire de Pheasant Wood

Rue de la Basse ville Fromelles Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 10:00:00

fin : 2026-04-24 11:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Cette cérémonie est organisée par la Mairie de Fromelles en l’honneur des soldats australiens et néozélandais morts dans toutes les guerres et conflits mondiaux.

Pour plus de renseignement contactez la Mairie de Fromelles 03 20 50 20 43

Cette cérémonie est organisée par la Mairie de Fromelles en l’honneur des soldats australiens et néozélandais morts dans toutes les guerres et conflits mondiaux.

Pour plus de renseignement contactez la Mairie de Fromelles 03 20 50 20 43 .

Rue de la Basse ville Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France +33 3 20 50 20 43

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English :

This ceremony is organized by the Mairie de Fromelles in honor of Australian and New Zealand soldiers who died in all world wars and conflicts.

For further information, please contact the Mairie de Fromelles: 03 20 50 20 43

L’événement Cérémonie de l’ANZAC DAY au Cimetière militaire de Pheasant Wood Fromelles a été mis à jour le 2026-02-27 par Hauts-de-France Tourisme