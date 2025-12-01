Cérémonie de l’Aubade

Mercredi 24 décembre de 14h à 16h. Rues du village Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 14:00:00

fin : 2025-12-24 16:00:00

Date(s) :

2025-12-24

Depuis le XVIe siècle, la coutume de la cérémonie de l’aubade a été conservée par les bergers de la Vallée des Baux.Enfants

Les pâtres baussencs tous hommes de bon sens , comme le veut un chant de Noël du félibre et poète provençal Charloun Rieu, donnent, la veille de Noël une aubade et chantent dans leur mélopée Nous sommes descendus, les pâtres de la montagne- Pour annoncer qu’on approche Noël… Le Bayle et son troupeau défilent dans les rues du village. Les tambourinaires donnent une aubade. Les Arlésiennes et les Mireilles dansent la farandole. .

Rues du village Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39

English :

Since the 16th century, the custom of the aubade ceremony has been kept by the shepherds of the Vallée des Baux.

L’événement Cérémonie de l’Aubade Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme des Baux de Provence