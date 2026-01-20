Cérémonie de remise de prix et de restitution

Mediathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Tout public

Ils ont participé à la dictée francophone, se sont transformés en manifestants poétiques, ont répondu à un micro-trottoir loufoque, ont écrit ou slamé sur un monde à venir… Voici venu le temps de rassembler ces pépites, ces réussites et ces échanges pour un temps convivial de restitution et de remise de prix.

Gratuit

Sans rendez-vous .

Mediathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cérémonie de remise de prix et de restitution Langres a été mis à jour le 2026-01-17 par Antenne du Pays de Langres