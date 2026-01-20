Cérémonie de remise de prix et de restitution Langres
Cérémonie de remise de prix et de restitution
Mediathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne
Gratuit
Entrée libre
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Tout public
Ils ont participé à la dictée francophone, se sont transformés en manifestants poétiques, ont répondu à un micro-trottoir loufoque, ont écrit ou slamé sur un monde à venir… Voici venu le temps de rassembler ces pépites, ces réussites et ces échanges pour un temps convivial de restitution et de remise de prix.
Mediathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr
