Cérémonie de remise des prix de la descente du Critérium Femme Val-d’Isère
Cérémonie de remise des prix de la descente du Critérium Femme Val-d’Isère samedi 20 décembre 2025.
Cérémonie de remise des prix de la descente du Critérium Femme
Place Marghério Val-d’Isère Savoie
Début : 2025-12-20 17:30:00
fin : 2025-12-20 19:30:00
2025-12-20
Profitez de la remise des prix du top 6 avec l’aigle de Val d’Isère suivie de la présentation des compétiteurs du Super-G Femmes avec remise des dossards du TOP 15
Place Marghério Val-d’Isère 73150 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 06 03 49 info@valsport.org
English : Award Ceremony for the Women’s Downhill of the Critérium
Enjoy the award ceremony for the top 6 with the Val d’Isère eagle, followed by the presentation of the Super-G competitors and the bib distribution for the TOP 15.
