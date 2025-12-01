Cérémonie de remise des prix de la descente du Critérium Femme Val-d’Isère

Cérémonie de remise des prix de la descente du Critérium Femme

Place Marghério Val-d’Isère Savoie

Début : 2025-12-20 17:30:00

fin : 2025-12-20 19:30:00

2025-12-20

Profitez de la remise des prix du top 6 avec l’aigle de Val d’Isère suivie de la présentation des compétiteurs du Super-G Femmes avec remise des dossards du TOP 15

Place Marghério Val-d’Isère 73150 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 06 03 49 info@valsport.org

English : Award Ceremony for the Women’s Downhill of the Critérium

Enjoy the award ceremony for the top 6 with the Val d’Isère eagle, followed by the presentation of the Super-G competitors and the bib distribution for the TOP 15.

