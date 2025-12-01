Cérémonie de remise des prix du slalom Géant du 70e Critérium Val-d’Isère

Cérémonie de remise des prix du slalom Géant du 70e Critérium

Venez assister à la remise des prix du Géant avec l’aigle de Val d’Isère, suivie de la présentation des compétiteurs du Slalom et du tirage public des dossards.

Avenue Olympique Val-d’Isère 73150 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 06 03 49 info@valsport.org

English : Prize-giving ceremony for the Men’s Giant Slalom at the 70th Critérium

Come and watch the Giant Slalom prize-giving ceremony with Val d’Isère’s eagle, followed by the Slalom competitors’ presentation and the public bib draw.

