Cérémonie de remise des prix du slalom Géant du 70e Critérium Val-d’Isère
Avenue Olympique Val-d’Isère Savoie
Début : 2025-12-13 17:30:00
fin : 2025-12-13 19:30:00
2025-12-13
Venez assister à la remise des prix du Géant avec l’aigle de Val d’Isère, suivie de la présentation des compétiteurs du Slalom et du tirage public des dossards.
Avenue Olympique Val-d'Isère 73150 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
English : Prize-giving ceremony for the Men’s Giant Slalom at the 70th Critérium
Come and watch the Giant Slalom prize-giving ceremony with Val d’Isère’s eagle, followed by the Slalom competitors’ presentation and the public bib draw.
