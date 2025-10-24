Cérémonie de remise des Prix littéraires de l’Académie d’Aix Musée-bibliothèque Paul Arbaud Aix-en-Provence

Vendredi 24 octobre 2025 de 17h à 20h30. Musée-bibliothèque Paul Arbaud 2A rue du 4 Septembre Aix-en-Provence

L’Académie des Sciences, Agriculture, Arts et Belles-Lettres d’Aix annoncera les lauréats de ses Prix 2025 qui distinguent des ouvrages illustrant l’excellence de la recherche, de la création et de la pensée dans leurs plus nobles expressions.

Cette séance publique sera suivie d’un moment convivial, offrant au public l’occasion d’échanger avec les lauréats et d’obtenir la dédicace de leurs ouvrages.



Seront distingués



Prix Mignet

● Paul de SINETY

Le secret de leur vie La folle histoire d’amour de saint Elzéar et la bienheureuse Delphine

Éditions du Cerf

Un récit inspiré où l’érudition rencontre la ferveur, retraçant la destinée d’un couple exemplaire du Moyen Âge provençal.



Prix Thiers

● Thierry MAUGENEST & William D. ADAMS

Cezanne à Château Noir, histoire d’une fascination

Éditions Hervé Chopin

Une plongée lumineuse dans les paysages aixois et l’univers intime du maître de l’art moderne.



Prix Arbaud

● Bernadette MURPHY

Le café de Van Gogh

Actes Sud

Sous la plume d’une historienne passionnée, Arles et Van Gogh reprennent vie dans les reflets d’un café devenu mythe.



Prix Peiresc

● Anne-Marie CHENY

Le cercle des byzantinistes. Comment bibliothécaires, savants et voyageurs inventèrent Byzance (XVIe-XIXe siècle)

Éditions Les Belles-Lettres

Un hommage aux savants et aux passeurs d’érudition, dans la lignée humaniste chère

à l’Académie.



Prix Bruno Durand

● Pierre FABRE

Dans l’intimité de Frédéric Mistral. Lettres à sa femme

Éditions Offray

Une correspondance tendre et éclairante qui révèle le visage domestique et affectueux du grand Félibre.



Prix de Lourmarin

● Félix LAFFÉ

L’Oléiculture en Terre des Baux, XVe-XXIe siècle

Le Temps de l’Histoire, Presses Universitaires de Provence

Un panorama érudit et sensible sur une tradition provençale qui unit travail, terre et culture. .

English :

The Académie des Sciences, Agriculture, Arts et Belles-Lettres d?Aix will announce the winners of its 2025 Awards, which recognize works that illustrate excellence in research, creation and thought in their noblest expressions.

German :

Die Académie des Sciences, Agriculture, Arts et Belles-Lettres d’Aix wird die Gewinner ihrer Preise 2025 bekannt geben, mit denen Werke ausgezeichnet werden, die die Exzellenz von Forschung, Kreation und Denken in ihren edelsten Ausdrucksformen illustrieren.

Italiano :

L’Académie des Sciences, Agriculture, Arts et Belles-Lettres d’Aix annuncerà i vincitori dei suoi Premi 2025, che premiano le opere che illustrano l’eccellenza della ricerca, della creazione e del pensiero nelle loro espressioni più nobili.

Espanol :

La Académie des Sciences, Agriculture, Arts et Belles-Lettres d’Aix anunciará los ganadores de sus Premios 2025, que recompensan las obras que ilustran la excelencia de la investigación, la creación y el pensamiento en sus expresiones más nobles.

