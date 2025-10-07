Cérémonie de remise du Prix Pépite 2025 Pôle Numérique Rennes Beaulieu Rennes

Cérémonie de remise du Prix Pépite 2025 Pôle Numérique Rennes Beaulieu Rennes mardi 7 octobre 2025.

Cérémonie de remise du Prix Pépite 2025 Pôle Numérique Rennes Beaulieu Rennes Mardi 7 octobre, 17h30 Ille-et-Vilaine

La cérémonie se tiendra à Rennes et récompensera 4 étudiants entrepreneurs lauréats et, parmi eux, le Prix Pépite 2025.

Ce prix est né de la volonté du ministère chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, en partenariat avec Bpifrance. Il récompense les projets les plus prometteurs parmi les étudiants entrepreneurs bretons, qui vous dévoileront en direct leur projet de création d’entreprises et recevront une enveloppe allant jusqu’à 7 000 €.

### Au programme de la soirée :

* 17h30-18h30 : Demo Day – Les étudiant.es entrepreneur.es du Pépite Bretagne vous présentent leur projets de création d’activité sur leur stand, spécialement conçu pour l’occasion. Ils auront à coeur de répondre à vos questions ;

* 18h30-20h15 : Cérémonie de remise des prix, supens à son comble ! ;

* 20h15 : Cocktail convivial pour festoyer et se rencontrer.

Attention : Inscription avant le 10 septembre pour participer à la soirée [**ici**](https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Y4ulJ4SG90C3N8mlNOZXRcXHErvIq4lDtcRv_GXyd7BUMTJNUjVZVDhFVEVXMjkzRTFHOEtTTEhCQi4u&route=shorturl)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-07T17:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-07T20:30:00.000+02:00

1

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Y4ulJ4SG90C3N8mlNOZXRcXHErvIq4lDtcRv_GXyd7BUMTJNUjVZVDhFVEVXMjkzRTFHOEtTTEhCQi4u&route=shorturl

Pôle Numérique Rennes Beaulieu 263 avenue du général Leclerc, Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine