Cérémonie de remise du Prix Riousset Devant l’Espace Jean Duffard Valréas 21 juin 2025 11:00

Vaucluse

Cérémonie de remise du Prix Riousset Devant l’Espace Jean Duffard Cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 11:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Traditionnelle remise du Prix Riousset au Rosier et à la Rosière de Valréas. Une cérémonie publique et en plein air, au cœur de la Foire de la Saint Jean, pour la deuxième fois afin de remettre en valeur ce titre honorifique.

Devant l’Espace Jean Duffard Cours Victor Hugo

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 30 30 20 evenements@mairie-valreas.fr

English :

Traditional presentation of the Prix Riousset to the « Rosier » and « Rosière » of Valréas. A public, open-air ceremony, in the heart of the Foire de la Saint Jean, for the second time to showcase this honorary title.

German :

Traditionelle Verleihung des Prix Riousset an den « Rosier » und die « Rosière » von Valréas. Eine öffentliche Zeremonie unter freiem Himmel, im Herzen der Foire de Saint Jean, zum zweiten Mal, um diesen Ehrentitel wieder zur Geltung zu bringen.

Italiano :

Tradizionale consegna del Prix Riousset al « Rosier » e alla « Rosière » di Valréas. Una cerimonia pubblica, all’aperto, nel cuore della Foire de la Saint Jean, per la seconda volta per presentare questo titolo onorifico.

Espanol :

Tradicional entrega del Prix Riousset a los « Rosier » y « Rosière » de Valréas. Una ceremonia pública y al aire libre en el corazón de la Foire de la Saint Jean, por segunda vez para exhibir este título honorífico.

L’événement Cérémonie de remise du Prix Riousset Valréas a été mis à jour le 2025-06-12 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes