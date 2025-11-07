Cérémonie de thé japonaise / Chanoyu – Novembre 2025 Maison un air de thé Bordeaux

Cérémonie de thé japonaise / Chanoyu – Novembre 2025 7 et 28 novembre Maison un air de thé Gironde

Tarif : 55 euros par personne, réservation en ligne sur unairdethe.com ou en boutique

Début : 2025-11-07T15:00:00 – 2025-11-07T16:00:00

Fin : 2025-11-28T15:00:00 – 2025-11-28T16:00:00

Cérémonie du thé japonaise

Diplômée de l’enseignement de la cérémonie du thé de l’école « Dai Nihon Chadou Gakkai » (大日本茶道学会) depuis 2002, Senkei Onishi pratique depuis plus de 25 ans cet art ancestral, elle partagera avec vous toutes les subtilités du thé et vous transportera au coeur de la culture japonaise.

Chaque cérémonie dure environ une heure et se limite 4 participants maximum : vous apprendrez à respecter chaque étape de ce rituel artistique et philosophique. Ce moment comprend l’accueil par la maîtresse de thé, la dégustation d’une pâtisserie japonaise et la cérémonie de la préparation du thé dans les règles de l’art.

CONSEILS POUR PROFITER AU MIEUX DE CE MOMENT :

Il est recommandé d’apporter une paire de chaussettes car vous devez vous déchausser pour vous installer sur les tatamis et d’être habillé de vêtements amples pour être assis confortablement à genoux ou en tailleur. Les enfants de plus de 10 ans peuvent participer à la cérémonie du thé mais seulement accompagné d’un proche.

Maison un air de thé 33 rue Buhan 33000 bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556067581 Boire un thé c'est un voyage… ! Notre Maison de thé vous invite à suivre avec nous la route du thé. Chaque jour, depuis 12 ans, nous sourçons les meilleurs thés, aux origines lointaines et aux saveurs authentiques. Découvrez notre boutique et école du thé 33 rue Buhan à Bordeaux et aussi notre boutique de thé en ligne et laissez-vous tenter par nos thés Grands crus, nos thés parfumés et nos tisanes pour le plaisir de vos tasses… A l'angle de la rue Buhan et de la rue Teulère à Bordeaux.

Vivez l’expérience de la cérémonie du thé, appelée également Chanoyu avec la maîtresse de thé Senkei Onishi. atelier thé

Maison un air de thé