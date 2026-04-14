Cérémonie dédiée au deuil périnatal, Cimetière de Saint-Georges, Petit-Lancy

Cérémonie dédiée au deuil périnatal Samedi 2 mai, 11h00 Cimetière de Saint-Georges

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T11:00:00+02:00 – 2026-05-02T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-02T11:00:00+02:00 – 2026-05-02T12:30:00+02:00

Afin d’offrir un moment de réconfort aux personnes confrontées à cette situation, le Service des pompes funèbres, cimetières et crématoire de la Ville de Genève met sur pied chaque année une cérémonie laïque durant laquelle les parents peuvent rédiger et glisser un message à l’intérieur d’un carillon dessiné par l’artiste Carmen Perrin. Ce dernier est ensuite accroché sur un cèdre centenaire, où il demeure suspendu durant un mois.

Cimetière de Saint-Georges Avenue du Cimetière 1, 1213 Petit-Lancy Petit-Lancy 1235 +41 22 418 67 80 http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/centres-funeraires-cimetieres/cimetiere-saint-georges/

La Ville organise le 2 mai 2026 à 11h une cérémonie laïque au cimetière de Saint-Georges pour les familles confrontées au deuil périnatal.

Ville de Genève – Illustration: Sarah Najjar