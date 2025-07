Cérémonie & Défilé Repas et Bal des pompiers Yssingeaux

Cérémonie & Défilé Repas et Bal des pompiers Yssingeaux lundi 14 juillet 2025.

Cérémonie & Défilé Repas et Bal des pompiers

Place de la Grenette Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-14 10:00:00

fin : 2025-07-14 00:00:00

Date(s) :

2025-07-14

Le lundi 14 juillet, les pompiers d’Yssingeaux vous invitent à leur traditionnel cérémonie, défilé, repas & bal annuel.

Place de la Grenette Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 10 22

English :

On Monday July 14th, the Yssingeaux firefighters invite you to their traditional ceremony, parade, meal & annual ball.

German :

Am Montag, dem 14. Juli, lädt die Feuerwehr von Yssingeaux Sie zu ihrer traditionellen Zeremonie, Parade, Essen & Ball ein, die jedes Jahr stattfindet.

Italiano :

Lunedì 14 luglio, i vigili del fuoco di Yssingeaux vi invitano alla cerimonia tradizionale, alla sfilata, al pranzo e al ballo annuale.

Espanol :

El lunes 14 de julio, los bomberos de Yssingeaux le invitan a su tradicional ceremonia, desfile, comida y baile anual.

