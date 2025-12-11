Cérémonie des champions

8 rue du tournoi Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-11 17:00:00

fin : 2026-01-11 19:00:00

Date(s) :

2026-01-11

La traditionnelle cérémonie des champions de Haguenau se déroulera le dimanche 11 janvier de 17h à 19h, à l’Espace Sportif Sébastien Loeb. Au programme mise à l’honneur des clubs et des sportifs de la ville, spectacles et démonstrations sportives.

La traditionnelle cérémonie des champions de Haguenau se déroulera le dimanche 11 janvier de 17h à 19h, à l’Espace Sportif Sébastien Loeb. Au programme mise à l’honneur des clubs et des sportifs de la ville, spectacles et démonstrations sportives.

Ouvert à tous, entrée gratuite. 0 .

8 rue du tournoi Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 67 19 justine.bland@agglo-haguenau.fr

English :

The traditional Haguenau Champions Ceremony will take place on Sunday, January 11, from 5pm to 7pm, at the Espace Sportif Sébastien Loeb. On the program: honoring the city’s clubs and athletes, shows and sports demonstrations.

L’événement Cérémonie des champions Haguenau a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau