Cérémonie des doudous Salle du conseil Mairie de Florange Florange

Cérémonie des doudous

Salle du conseil Mairie de Florange 134 Grand Rue Florange Moselle

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2026-02-28 11:00:00

fin : 2026-02-28 12:00:00

2026-02-28

Parents et nouveaux-nés sont invités à partager un moment convivial, recevoir un cadeau de bienvenue et rencontrer d’autres familles dans une atmosphère chaleureuse et festive.

Cet événement est l’occasion parfaite pour rencontrer d’autres parents, échanger et fêter ensemble ces premières étapes de la vie des petits florangeois.

Sur inscription.

Salle du conseil Mairie de Florange 134 Grand Rue Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 59 32 60

Parents and newborns are invited to share a convivial moment, receive a welcome gift and meet other families in a warm and festive atmosphere.

This event is the perfect opportunity to meet other parents, exchange ideas and celebrate these first stages in the lives of Florange?s little ones.

Registration required.

