Cérémonie des Mercure France 2025 c/o RAISE avec Hélène BOURBOULOUX RAISE Paris

Les Mercure HEC et le Hub Entreprendre d’HEC Alumni sont heureux de t’inviter pour

RENCONTRER LES LAUREATS DES MERCURE HEC 2025 FRANCE

Chez RAISE, sous le parrainage d’Hélène BOURBOULOUX

UNE OCCASION UNIQUE GENERATRICE D’INSPIRATION ET D’AMBITION !

Mardi 16 septembre 2025 à 18:30 (UTC 1)

Dans les magnifiques locaux de RAISE

39 boulevard de la Tour Maubourg

75007 Paris

Après une campagne de promotion intense et une mobilisation de plus en plus forte autour des votes, le lauréat 2025 des Mercure HEC a été désigné. Il s’agit de Jérôme Stioui, repeat entrepreneur à succès ayant une deuxième partie de carrière dans l’impact social, avec notamment « Le Village des Enfants Extraordinaires ».

Le jury a également décerné un prix spécial à Alizée Lozac’hmeur pour saluer son parcours entrepreneurial remarquable chez MakeSense et sa vision du rôle des entrepreneurs dans la société.

Avec 25 candidatures cooptées par le jury, dont 4 nominés, ce palmarès illustre une fois encore la richesse et le talent de notre communauté entrepreneuriale.

Viens pour les rencontrer et discuter de manière pratique, pragmatique et exclusive aux côtés de notre marraine 2025, Hélène Bourbouloux, élue « Meilleure administratrice judiciaire au monde » en 2024 par le Global Restructuring Review. Elle partagera sa lecture des défis actuels des entrepreneurs.

Nous avons la chance d’être reçus chez RAISE, acteur emblématique de l’entrepreneuriat à impact. Après une table ronde et la remise des prix, nous pourrons faire la fête grâce à notre partenaire Ruinart qui nous offre le champagne .

Le comité France d’organisation des Mercure HEC

Le bureau du Hub Entreprendre

RAISE 39, Boulevard de la Tour-Maubourg 75007 PARIS Quartier des Invalides Paris 75007 Paris