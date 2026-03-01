Cérémonie des Prizioù Centre Culturel Le Sémaphore Trébeurden

Cérémonie des Prizioù

Centre Culturel Le Sémaphore 9 rue des plages Trébeurden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 18:30:00

fin : 2026-03-24 22:00:00

Date(s) :

2026-03-24

Cette année, la 29e édition des Prizioù, les prix de l’avenir de la langue bretonne, aura lieu à Trébeurden, dans le Trégor, sur la célèbre Côte de Granit Rose. Cet événement est organisé par votre télévision régionale ICI Bretagne et l’Office Public de la Langue Bretonne. Les Prizioù récompensent les meilleurs initiatives et créations en langue bretonne de l’année passée, dans sept catégories. Des personnes, des associations, des entreprises, des œuvres et des institutions seront une nouvelle fois mises sur le devant de la scène lors d’une grande soirée qui se tiendra le 24 mars prochain.

Un jury, composé de sept personnes de divers horizons, s’est réuni début 2026 et a sélectionné trois nommés par catégorie. .

Centre Culturel Le Sémaphore 9 rue des plages Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement Cérémonie des Prizioù Trébeurden a été mis à jour le 2026-03-18 par SITARMOR