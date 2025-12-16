Cérémonie des vœux 2026 à Couëron Salle l’Estuaire Couëron

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-13 19:00 –

Gratuit : oui Entrée libre et gratuite Tout public

Carole Grelaud, Maire de Couëron, et l’ensemble du Conseil Municipal vous convient à la cérémonie des vœux 2026. Après la rétrospective en images de l’année 2025, le film 2026 sera présenté et un vin d’honneur sera servi, dans une ambiance conviviale.Retrouvez également de nombreuses informations et de la document sur la commune.

Salle l’Estuaire Couëron 44220