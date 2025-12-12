Cérémonie des voeux 2026 La Baule-Escoublac

Cérémonie des voeux 2026

119 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2026-01-18 11:00:00

fin : 2026-01-18 13:00:00

2026-01-18

A l’occasion de la nouvelle année 2026,

Le Maire de La Baule-Escoublac,

le Conseil Municipal,

le Conseil Municipal des Jeunes,

et le Conseil des Jeunes Adultes

ont le plaisir de vous convier à la cérémonie des voeux.

La cérémonie sera également retransmise en direct sur le Facebook de la Ville https://www.facebook.com/VilleLaBaule .

