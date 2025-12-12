Cérémonie des voeux 2026 La Baule-Escoublac
Cérémonie des voeux 2026 La Baule-Escoublac dimanche 18 janvier 2026.
Cérémonie des voeux 2026
119 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18 11:00:00
fin : 2026-01-18 13:00:00
Date(s) :
2026-01-18
Réservation obligatoire >> Cliquez-ici !
A l’occasion de la nouvelle année 2026,
Le Maire de La Baule-Escoublac,
le Conseil Municipal,
le Conseil Municipal des Jeunes,
et le Conseil des Jeunes Adultes
ont le plaisir de vous convier à la cérémonie des voeux.
La cérémonie sera également retransmise en direct sur le Facebook de la Ville https://www.facebook.com/VilleLaBaule .
