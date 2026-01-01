Cérémonie des vœux à la population Salle des fêtes Aurec-sur-Loire
Cérémonie des vœux à la population Salle des fêtes Aurec-sur-Loire vendredi 16 janvier 2026.
Cérémonie des vœux à la population
Salle des fêtes 11 rue de l’Industrie Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Début : 2026-01-16 18:30:00
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-01-16
Claude Vial, maire d’Aurec-sur-Loire et toute l’équipe municipale vous invite à la cérémonie des voeux.
Salle des fêtes 11 rue de l’Industrie Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 40 13 mairie@mairie-aurec.fr
English :
Claude Vial, mayor of Aurec-sur-Loire, and the entire municipal team invite you to the Greetings ceremony.
