Cérémonie des vœux à la population Salle des fêtes Aurec-sur-Loire

Cérémonie des vœux à la population

Salle des fêtes 11 rue de l’Industrie Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 18:30:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Claude Vial, maire d’Aurec-sur-Loire et toute l’équipe municipale vous invite à la cérémonie des voeux.

.

Salle des fêtes 11 rue de l’Industrie Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 40 13 mairie@mairie-aurec.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Claude Vial, mayor of Aurec-sur-Loire, and the entire municipal team invite you to the Greetings ceremony.

L’événement Cérémonie des vœux à la population Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme Loire Semène