Cérémonie des voeux à la population, Chaumes-en-Retz

Cérémonie des voeux à la population

Théâtre Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2026-01-09 19:00:00

fin : 2026-01-09 19:00:00

2026-01-09

Venez célébrer la nouvelle année en compagnie des habitants et des élus de la commune, rendez-vous à Chauvé

L’arrivée d’une nouvelle année permet de faire le bilan sur l’année écoulée, parler des projets réalisés et des projets à venir.

La municipalité vous invite à rencontrer les élus, les a

Rendez-vous à la traditionnelle cérémonie des vœux qui aura lieu le 9 janvier à 19h au théâtre.

Théâtre Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 12 14 accueil@chauve.fr

English :

Come and celebrate the New Year in the company of local residents and elected representatives, in Chauvé

The arrival of a new year is an opportunity to take stock of the past year, talk about projects completed and those to come.

The municipality invites you to meet its elected representatives, members of staff and guests

