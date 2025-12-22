Cérémonie des voeux à la population, Salle de l’Ellipse Chaumes-en-Retz
Cérémonie des voeux à la population, Salle de l’Ellipse Chaumes-en-Retz samedi 17 janvier 2026.
Cérémonie des voeux à la population
Salle de l’Ellipse Chéméré Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 10:30:00
fin : 2026-01-17 10:30:00
Date(s) :
2026-01-17
Venez célébrer la nouvelle année en compagnie des habitants et des élus de la commune, rendez-vous à Chaumes-en-Retz
L’arrivée d’une nouvelle année permet de faire le bilan sur l’année écoulée, parler des projets réalisés et des projets à venir. La municipalité vous invite à rencontrer les élus,
Au programme
retrospective
mots des élus
projets
verre de l’amitié
Plus d’information auprès de la mairie de Chaumes-en-Retz
Salle de l’Ellipse Chéméré Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 30 11 mairie@chaumesenretz.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Celebrate the New Year with local residents and elected representatives at Chaumes-en-Retz
The arrival of a new year is an opportunity to take stock of the past year, talk about projects completed and those to come. The municipality invites you to meet its elected representatives,
