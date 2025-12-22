Cérémonie des voeux à la population, Salle de l’Ellipse Chaumes-en-Retz

Cérémonie des voeux à la population

Salle de l’Ellipse Chéméré Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2026-01-17 10:30:00

fin : 2026-01-17 10:30:00

Date(s) :

2026-01-17

Venez célébrer la nouvelle année en compagnie des habitants et des élus de la commune, rendez-vous à Chaumes-en-Retz

L’arrivée d’une nouvelle année permet de faire le bilan sur l’année écoulée, parler des projets réalisés et des projets à venir. La municipalité vous invite à rencontrer les élus,

Au programme

retrospective

mots des élus

projets

verre de l’amitié

Plus d’information auprès de la mairie de Chaumes-en-Retz

Salle de l’Ellipse Chéméré Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 30 11 mairie@chaumesenretz.fr

English :

Celebrate the New Year with local residents and elected representatives at Chaumes-en-Retz

The arrival of a new year is an opportunity to take stock of the past year, talk about projects completed and those to come. The municipality invites you to meet its elected representatives,

