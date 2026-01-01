Cérémonie des Voeux à la Population

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-01-06 19:00:00

fin : 2026-01-06

Date(s) :

2026-01-06

Frédéric AUGIS, Maire de Joué-lès-Tours, et tout le Conseil municipal vous donnent rendez-vous le mardi 6 janvier à partir de 19h à l’Espace Malraux pour célébrer ensemble l’arrivée de la nouvelle année !

Frédéric AUGIS, Maire de Joué-lès-Tours, et tout le Conseil municipal vous donnent rendez-vous le mardi 6 janvier à partir de 19h à l’Espace Malraux pour célébrer ensemble l’arrivée de la nouvelle année !

Au programme un retour sur les moments forts qui ont marqué notre ville en 2025 et la rencontre avec l’ensemble des élus du Conseil Municipal. .

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Frédéric AUGIS, Mayor of Joué-lès-Tours, and the entire municipal council invite you to join them on Tuesday, January 6th at 7pm at the Espace Malraux to celebrate the arrival of the New Year!

L’événement Cérémonie des Voeux à la Population Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2025-12-30 par ADT 37