Cérémonie des Voeux à la Population Joué-lès-Tours
Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Mardi 2026-01-06 19:00:00
Frédéric AUGIS, Maire de Joué-lès-Tours, et tout le Conseil municipal vous donnent rendez-vous le mardi 6 janvier à partir de 19h à l’Espace Malraux pour célébrer ensemble l’arrivée de la nouvelle année !
Au programme un retour sur les moments forts qui ont marqué notre ville en 2025 et la rencontre avec l’ensemble des élus du Conseil Municipal. .
English :
Frédéric AUGIS, Mayor of Joué-lès-Tours, and the entire municipal council invite you to join them on Tuesday, January 6th at 7pm at the Espace Malraux to celebrate the arrival of the New Year!
