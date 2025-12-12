Cérémonie des voeux à la population COSEC Complexe sportif municipal Lambesc

Cérémonie des voeux à la population

Vendredi 16 janvier 2026 à partir de 19h. COSEC Complexe sportif municipal 1 Avenue Léo Lagrange Lambesc Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-16 19:00:00

fin : 2026-01-16

2026-01-16

Le Conseil Municipal vous invite à la traditionnelle cérémonie des Vœux pour cette nouvelle année.

Après un accueil des élus, un discours ainsi que le film des vœux seront présentés aux lambescains.



Ouverture des portes à 18h30. .

COSEC Complexe sportif municipal 1 Avenue Léo Lagrange Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 50 communication@lambesc.fr

English :

The City Council invites you to the traditional New Year’s ceremony.

