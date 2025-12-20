Cérémonie des Voeux à la population. Salle polyvalente Le Teich

Cérémonie des Voeux à la population.

Salle polyvalente Place du Souvenir Le Teich

Début : 2026-01-26

fin : 2026-01-26

Mme la Maire et l’ensemble du Conseil Municipal vous souhaitent une bonne année 2026 et vous invitent à la cérémonie des vœux le lundi 26 janvier à 18h30.

entrée libre, tout public. .

Salle polyvalente Place du Souvenir Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 22 33 60 contact@leteich.fr

