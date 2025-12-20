Cérémonie des Voeux à la population. Salle polyvalente Le Teich
Cérémonie des Voeux à la population. Salle polyvalente Le Teich lundi 26 janvier 2026.
Cérémonie des Voeux à la population.
Salle polyvalente Place du Souvenir Le Teich Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-26
fin : 2026-01-26
Date(s) :
2026-01-26
Mme la Maire et l’ensemble du Conseil Municipal vous souhaitent une bonne année 2026 et vous invitent à la cérémonie des vœux le lundi 26 janvier à 18h30.
entrée libre, tout public. .
Salle polyvalente Place du Souvenir Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 22 33 60 contact@leteich.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cérémonie des Voeux à la population.
L’événement Cérémonie des Voeux à la population. Le Teich a été mis à jour le 2025-12-18 par OT Le Teich