Cérémonie des vœux à la population, Rue du Docteur Guépin Préfailles

Cérémonie des vœux à la population

Rue du Docteur Guépin Espace Culturel Préfailles Loire-Atlantique

Début : 2026-01-11 10:00:00

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Cérémonie des vœux à la population avec la présence de Monsieur Le Maire, Claude Caudal et le Conseil Municipal de Préfailles.

La cérémonie des vœux à la population à Préfailles est une invitation à ne pas manquer pour célébrer la nouvelle année et présenter les projets pour 2026 !

Pourquoi venir ?

Rencontre et convivialité

Remercier les acteurs qui se sont mobilisés durant l’année écoulée

Faire l’état des lieux et dresser un bilan sur la commune en 2025

Qui sera présent ?

Lors de cette cérémonie des vœux à la population, il y aura intervention des élus, du maire de Préfailles, Mr Caudal, ainsi que la présidente de l’Agglo, Mme Briand.

Bon à savoir

Stationnement gratuit à proximité

Entrée libre dans la limite des places disponibles

En avant pour 2026 !

Rue du Docteur Guépin Espace Culturel Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 60 37 mairie@prefailles.fr

English :

Greetings ceremony with the Mayor, Claude Caudal and the Préfailles Town Council.

