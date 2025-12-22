Cérémonie des vœux à la population, Rue du Docteur Guépin Préfailles
Cérémonie des vœux à la population, Rue du Docteur Guépin Préfailles dimanche 11 janvier 2026.
Cérémonie des vœux à la population
Rue du Docteur Guépin Espace Culturel Préfailles Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-11 10:00:00
fin : 2026-01-11
Date(s) :
2026-01-11
Cérémonie des vœux à la population avec la présence de Monsieur Le Maire, Claude Caudal et le Conseil Municipal de Préfailles.
La cérémonie des vœux à la population à Préfailles est une invitation à ne pas manquer pour célébrer la nouvelle année et présenter les projets pour 2026 !
Pourquoi venir ?
Rencontre et convivialité
Remercier les acteurs qui se sont mobilisés durant l’année écoulée
Faire l’état des lieux et dresser un bilan sur la commune en 2025
Qui sera présent ?
Lors de cette cérémonie des vœux à la population, il y aura intervention des élus, du maire de Préfailles, Mr Caudal, ainsi que la présidente de l’Agglo, Mme Briand.
Bon à savoir
Stationnement gratuit à proximité
Entrée libre dans la limite des places disponibles
En avant pour 2026 !
Découvrez ici tous les évènements programmés à Préfailles. .
Rue du Docteur Guépin Espace Culturel Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 60 37 mairie@prefailles.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Greetings ceremony with the Mayor, Claude Caudal and the Préfailles Town Council.
L’événement Cérémonie des vœux à la population Préfailles a été mis à jour le 2025-12-22 par I_OT Pornic