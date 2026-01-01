Cérémonie des vœux à la population Saint-Didier-en-Velay
Cérémonie des vœux à la population Saint-Didier-en-Velay vendredi 30 janvier 2026.
Cérémonie des vœux à la population
Salle polyvalente Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Début : 2026-01-30 18:30:00
Monsieur le Maire et le Conseil municipal de Saint-Didier-en-Velay ont le plaisir de vous convier à la cérémonie des vœux.
Salle polyvalente Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 07 mairie@saint-didier.com
English :
The Mayor and Town Council of Saint-Didier-en-Velay are pleased to invite you to the Greetings ceremony.
