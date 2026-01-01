Cérémonie des vœux à la population

Salle polyvalente Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 18:30:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Monsieur le Maire et le Conseil municipal de Saint-Didier-en-Velay ont le plaisir de vous convier à la cérémonie des vœux.

.

Salle polyvalente Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 07 mairie@saint-didier.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Mayor and Town Council of Saint-Didier-en-Velay are pleased to invite you to the Greetings ceremony.

L’événement Cérémonie des vœux à la population Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme Loire Semène