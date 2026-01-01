Cérémonie des vœux à la population Salle Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure

Cérémonie des vœux à la population

Salle Catherine Courbon Rue Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure Haute-Loire

Début : 2026-01-23 19:00:00

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Roland Rivet, maire de Saint-Ferréol-d’Auroure et l’ensemble du conseil municipal vous souhaitent une excellente année 2026 et vous invite à la cérémonie des voeux.

Salle Catherine Courbon Rue Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 50 25 commune.saint-ferreol@st-ferreol.fr

English :

Roland Rivet, mayor of Saint-Ferréol-d’Auroure, and the entire municipal council wish you a happy new year 2026, and invite you to the Greetings ceremony.

L’événement Cérémonie des vœux à la population Saint-Ferréol-d’Auroure a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Loire Semène