Cérémonie des vœux à la population Salle Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure
Cérémonie des vœux à la population Salle Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure vendredi 23 janvier 2026.
Cérémonie des vœux à la population
Salle Catherine Courbon Rue Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 19:00:00
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Roland Rivet, maire de Saint-Ferréol-d’Auroure et l’ensemble du conseil municipal vous souhaitent une excellente année 2026 et vous invite à la cérémonie des voeux.
.
Salle Catherine Courbon Rue Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 50 25 commune.saint-ferreol@st-ferreol.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Roland Rivet, mayor of Saint-Ferréol-d’Auroure, and the entire municipal council wish you a happy new year 2026, and invite you to the Greetings ceremony.
L’événement Cérémonie des vœux à la population Saint-Ferréol-d’Auroure a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Loire Semène