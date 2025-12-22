Cérémonie des voeux à la population, Saint-Hilaire-de-Chaléons

Cérémonie des voeux à la population

Salle du Tilleul Saint-Hilaire-de-Chaléons Loire-Atlantique

Début : 2026-01-10 10:30:00

fin : 2026-01-10 10:30:00

Date(s) :

2026-01-10

Venez célébrer la nouvelle année en compagnie des habitants et des élus de la commune, rendez-vous à Saint-Hilaire-de-Chaléons

L’arrivée d’une nouvelle année permet de faire le bilan sur l’année écoulée, parler des projets réalisés et des projets à venir.

La municipalité vous invite à

Rendez-vous à la traditionnelle cérémonie des vœux qui aura lieu le 10 janvier à 10h30 à la salle du Tilleul.

Salle du Tilleul Saint-Hilaire-de-Chaléons 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 70 40 mairie@shc44.fr

English :

Celebrate the New Year with local residents and elected officials at Saint-Hilaire-de-Chaléons

The arrival of a new year is an opportunity to take stock of the past year, talk about projects completed and those to come.

The municipality invites you to

