Cérémonie des vœux à la population Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont
Cérémonie des vœux à la population Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont samedi 10 janvier 2026.
Cérémonie des vœux à la population
Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10 19:00:00
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-01-10
Frédéric Girodet, Maire de Saint-Just-Malmont et son équipe municipale vous convie à la cérémonie des vœux.
.
Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 08 80 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Frédéric Girodet, Mayor of Saint-Just-Malmont, and his municipal team invite you to the Greetings ceremony.
L’événement Cérémonie des vœux à la population Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme Loire Semène