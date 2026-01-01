Cérémonie des vœux à la population Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont

Cérémonie des vœux à la population

Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Début : 2026-01-10 19:00:00

2026-01-10

Frédéric Girodet, Maire de Saint-Just-Malmont et son équipe municipale vous convie à la cérémonie des vœux.

Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 08 80 13

Frédéric Girodet, Mayor of Saint-Just-Malmont, and his municipal team invite you to the Greetings ceremony.

