Cérémonie des vœux à la population Saint-Victor-Malescours

Cérémonie des vœux à la population

Salle polyvalente Saint-Victor-Malescours Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 11:00:00

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Monsieur le Maire Yves Bompuis et son équipe municipale vous invite à la cérémonie des vœux.

Salle polyvalente Saint-Victor-Malescours 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 05 09

English :

Mayor Yves Bompuis and his team are pleased to invite you to their Greetings Ceremony.

