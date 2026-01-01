Cérémonie des vœux à la population Saint-Victor-Malescours
Cérémonie des vœux à la population Saint-Victor-Malescours dimanche 11 janvier 2026.
Cérémonie des vœux à la population
Salle polyvalente Saint-Victor-Malescours Haute-Loire
Monsieur le Maire Yves Bompuis et son équipe municipale vous invite à la cérémonie des vœux.
Salle polyvalente Saint-Victor-Malescours 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 05 09
English :
Mayor Yves Bompuis and his team are pleased to invite you to their Greetings Ceremony.
