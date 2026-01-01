Cérémonie des Vœux à la population Espace Charles Trenet Salon-de-Provence

Cérémonie des Vœux à la population

Vendredi 16 janvier 2026 à partir de 18h. Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Rendez-vous le vendredi 16 janvier à 18h, à l’Espace Charles Trenet, pour la traditionnelle cérémonie des vœux à la population.

Le thème de cette année est Le Bonheur d’être Salonais .

Une occasion unique de se retrouver et d’échanger autour des projets de la Ville ! .

Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 44 89 00

English :

Join us on Friday January 16 at 6pm, at the Espace Charles Trenet, for the traditional Town Hall Greetings ceremony.

