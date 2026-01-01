Cérémonie des Vœux à la population Espace Charles Trenet Salon-de-Provence
Cérémonie des Vœux à la population Espace Charles Trenet Salon-de-Provence vendredi 16 janvier 2026.
Cérémonie des Vœux à la population
Vendredi 16 janvier 2026 à partir de 18h. Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 18:00:00
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-01-16
Rendez-vous le vendredi 16 janvier à 18h, à l’Espace Charles Trenet, pour la traditionnelle cérémonie des vœux à la population.
Le thème de cette année est Le Bonheur d’être Salonais .
Une occasion unique de se retrouver et d’échanger autour des projets de la Ville ! .
Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 44 89 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us on Friday January 16 at 6pm, at the Espace Charles Trenet, for the traditional Town Hall Greetings ceremony.
L’événement Cérémonie des Vœux à la population Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme de Salon de Provence