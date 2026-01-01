Cérémonie des voeux avec spectacles à Longué-Jumelles

Rue du collège Longué-Jumelles Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 18:30:00

fin : 2026-01-19

Date(s) :

2026-01-18 2026-01-19

Deux rendez-vous sont à noter pour la cérémonie des vœux !

– Dimanche 18 janvier, à Jumelles, le rire et la magie sont au rendez-vous avec Jérémy l’Artiste. Spécialiste du spectacle vivant, Jérémy maîtrise une multitude de disciplines allant de la musique live aux arts du cirque, en passant par des performances impressionnantes et des exploits techniques. Il emmène les Jumellois dans un univers magique à l’occasion de la cérémonie des vœux de la mairie déléguée de Jumelles à 11h, salle Raymond Launay.

– Le lendemain, le lundi 19 janvier, la municipalité présente ses vœux avec paillettes et strass. La compagnie Lotus bleu, spécialisée dans la création de spectacles de cabaret, déambulations et parades lumineuses, ainsi que des numéros d’exceptions réalisés par des artistes talentueux, emmène les invités dans un univers magique et mémorable.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 18 janvier 2026 à partir de 11h.

Lundi 19 janvier 2026 à partir de 18h30. .

Rue du collège Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 10 70 contact@ville-longuejumelles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

There are two dates to look forward to at the Greetings Ceremony!

L’événement Cérémonie des voeux avec spectacles à Longué-Jumelles Longué-Jumelles a été mis à jour le 2026-01-06 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME