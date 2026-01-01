Cérémonie des voeux dans les communes associées à Saumur

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15 19:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-15 2026-01-16 2026-01-23

Des cérémonies des vœux sont organisées dans les communes déléguées de la Ville de Saumur. Jackie Goulet Claisse, les Maires délégués, les adjoints et les conseillers municipaux y convient chaleureusement tous les habitants.

– Dampierre-sur-Loire : vendredi 9 janvier à 19h, à la salle des fêtes

– Saint-Lambert-des-Levées : jeudi 15 janvier à 19h, à la salle Martineau

– Saint-Hilaire-Saint-Florent : vendredi 16 janvier à 19h, à l’Espace Lacaze

– Bagneux : vendredi 23 janvier à 19h, à la salle intercommunale Bagneux-Distré

Ces cérémonies constituent une occasion privilégiée de se réunir pour échanger et partager un moment de convivialité en ce début d’année. Elles sont également l’occasion de présenter les projets pour l’année à venir.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 9 janvier 2026 à partir de 19h.

Jeudi 15 janvier 2026 à partir de 19h.

Vendredi 16 janvier 2026 à partir de 19h.

Vendredi 23 janvier 2026 à partir de 19h. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 23 communication@saumur.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Greetings ceremonies are organized in the communes delegated by the City of Saumur. Jackie Goulet Claisse, the delegate mayors, deputy mayors and municipal councillors warmly invite all residents to attend.

L’événement Cérémonie des voeux dans les communes associées à Saumur Saumur a été mis à jour le 2026-01-09 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME