Cérémonie des voeux de la municipalité Salle omnisports La Richardais

Cérémonie des voeux de la municipalité

Salle omnisports Rue des Étangs La Richardais Ille-et-Vilaine

Monsieur le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal ont le plaisir de vous convier à la cérémonie des vœux à la salle omnisports. .

Salle omnisports Rue des Étangs La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 50 90

