Cérémonie des vœux de la municipalité Salle L’Envol Lancieux
Cérémonie des vœux de la municipalité Salle L’Envol Lancieux samedi 3 janvier 2026.
Cérémonie des vœux de la municipalité
Salle L’Envol 7 rue Julien Renaul Lancieux Côtes-d’Armor
Le Maire, Delphine Briand, Le Conseil Municipal, vous invitent à participer à la cérémonie d’échanges de vœux qui aura lieu le samedi 3 janvier à 18 h. .
Salle L’Envol 7 rue Julien Renaul Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 22 19
