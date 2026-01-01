Cérémonie des vœux de la municipalité Le Minihic-sur-Rance
Cérémonie des vœux de la municipalité Le Minihic-sur-Rance dimanche 11 janvier 2026.
Cérémonie des vœux de la municipalité
Salle P. de Dieuleveult Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-11
fin : 2026-01-11
Date(s) :
2026-01-11
Vœux pour l’année 2026 présentés par Madame le Maire et son Conseil Municipal. .
Salle P. de Dieuleveult Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 56 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Cérémonie des vœux de la municipalité Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2025-12-30 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme