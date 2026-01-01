Cérémonie des vœux de la municipalité Le Minihic-sur-Rance

Cérémonie des vœux de la municipalité Le Minihic-sur-Rance dimanche 11 janvier 2026.

Cérémonie des vœux de la municipalité

Salle P. de Dieuleveult Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-11
fin : 2026-01-11

Date(s) :
2026-01-11

Vœux pour l’année 2026 présentés par Madame le Maire et son Conseil Municipal.   .

Salle P. de Dieuleveult Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 56 15 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cérémonie des vœux de la municipalité Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2025-12-30 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme