Cérémonie des vœux de la municipalité salle des fêtes Robert Sauvion Naintré vendredi 9 janvier 2026.

L’équipe municipale invite tous les habutant(e)s à venir à la traditionnelle cérémonie des voeux qui se tiendra **le vendredi 9 janvier à 18h, à la salle des fêtes Robert Sauvion.**
Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la Cérémonie.
**Nous vous attendons nombreux !**   .

salle des fêtes Robert Sauvion 31 rue Anatole France Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 90 03 65 

