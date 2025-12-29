Cérémonie des vœux de la municipalité salle des fêtes Robert Sauvion Naintré
vendredi 9 janvier 2026
Cérémonie des vœux de la municipalité
salle des fêtes Robert Sauvion 31 rue Anatole France Naintré
Début : 2026-01-09
fin : 2026-01-09
2026-01-09
L’équipe municipale invite tous les habutant(e)s à venir à la traditionnelle cérémonie des voeux qui se tiendra **le vendredi 9 janvier à 18h, à la salle des fêtes Robert Sauvion.**
Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la Cérémonie.
**Nous vous attendons nombreux !** .
salle des fêtes Robert Sauvion 31 rue Anatole France Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 90 03 65
