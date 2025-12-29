Cérémonie des vœux de la municipalité salle des fêtes Robert Sauvion Naintré

Cérémonie des vœux de la municipalité

salle des fêtes Robert Sauvion 31 rue Anatole France Naintré Naintré Vienne

L’équipe municipale invite tous les habutant(e)s à venir à la traditionnelle cérémonie des voeux qui se tiendra **le vendredi 9 janvier à 18h, à la salle des fêtes Robert Sauvion.**

Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la Cérémonie.

**Nous vous attendons nombreux !** .

