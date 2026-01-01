Cérémonie des vœux de la municipalité Rue Ransbach Baumbach Pleurtuit

Cérémonie des vœux de la municipalité

Rue Ransbach Baumbach Espace Delta Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Début : 2026-01-09 19:00:00

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

La soirée de la traditionnelle soirée de vœux aux pleurtuisiens se poursuivra avec un pot et une animation musicale par le groupe “Au fond d’ma cour” et un spectacle de la troupe de danse Fusion.

Sans inscription et dans la limite des places disponibles. .

Rue Ransbach Baumbach Espace Delta Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 41 13

