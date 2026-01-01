Cérémonie des vœux de la municipalité Complexe Sportif Pol Lebreton Saint-Lunaire

Cérémonie des vœux de la municipalité

Complexe Sportif Pol Lebreton 361 Rue de la Saudrais Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 18:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Monsieur le Maire et toute l’équipe municipale vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2026 et vous invitent à fêter l’année nouvelle le samedi 17 janvier à 18h au Complexe Sportif Pol Lebreton .

Complexe Sportif Pol Lebreton 361 Rue de la Saudrais Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 30 51

