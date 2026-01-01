Cérémonie des vœux de la municipalité Salle des fêtes Tréméreuc
Cérémonie des vœux de la municipalité Salle des fêtes Tréméreuc dimanche 25 janvier 2026.
Salle des fêtes 1 Rue de la ville Patouard Tréméreuc Côtes-d'Armor
Début : 2026-01-25 11:00:00
fin : 2026-01-25
La cérémonie d’échanges de vœux de Tréméreuc aura lieu le 25 janvier à 11 h. .
Salle des fêtes 1 Rue de la ville Patouard Tréméreuc 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 83 17
