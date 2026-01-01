Cérémonie des vœux de la municipalité Salle des fêtes Tréméreuc

Cérémonie des vœux de la municipalité Salle des fêtes Tréméreuc dimanche 25 janvier 2026.

Cérémonie des vœux de la municipalité

Salle des fêtes 1 Rue de la ville Patouard Tréméreuc Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-25 11:00:00
fin : 2026-01-25

2026-01-25

La cérémonie d’échanges de vœux de Tréméreuc aura lieu le 25 janvier à 11 h.   .

Salle des fêtes 1 Rue de la ville Patouard Tréméreuc 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 83 17 

