Cérémonie des vœux de la municipalité Salle des fêtes Tréméreuc

Cérémonie des vœux de la municipalité

Salle des fêtes 1 Rue de la ville Patouard Tréméreuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 11:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

La cérémonie d’échanges de vœux de Tréméreuc aura lieu le 25 janvier à 11 h. .

