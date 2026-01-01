Cérémonie des voeux de l’agglomération à la population 2026 Rue du Canal Pornic

Cérémonie des voeux de l’agglomération à la population 2026

Les traditionnels voeux à la population sont l’occasion pour les citoyens d’appréhender la vie locale .

Pascale Briand, Présidente de Pornic agglo Pays de Retz et l’ensemble des élus communautaires vous adressent leurs meilleurs vœux et vous convient à sa traditionnelle cérémonie de vœux l

Au plaisir de partager un moment convivial ensemble .

English :

The traditional voeux à la population (new year’s greetings) are an opportunity for citizens to take stock of local life.

