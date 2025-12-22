Cérémonie des vœux de Saint-Michel-Chef-Chef, Rue de la Viauderie Saint-Michel-Chef-Chef
Cérémonie des vœux de Saint-Michel-Chef-Chef, Rue de la Viauderie Saint-Michel-Chef-Chef vendredi 9 janvier 2026.
Cérémonie des vœux de Saint-Michel-Chef-Chef
Rue de la Viauderie Complexe Sportif de la Viauderie Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-09 19:00:00
fin : 2026-01-09 19:00:00
Date(s) :
2026-01-09
Madame le maire, les membres des conseils municipaux adultes et enfants et les agents municipaux vous convient à la traditionnelle cérémonie des vœux à la population de Saint-Michel-Chef-Chef.
Ce sera l’occasion pour Madame le maire de faire un bilan de son action et de présenter ses projets pour l’année à venir.
Cette cérémonie des vœux est un moment de rencontre et de convivialité, alors nous espérons vous retrouver nombreux pour ce moment de partage festif !
Découvrez ici tous les évènements programmés à Saint-Michel-Chef-Chef .
Rue de la Viauderie Complexe Sportif de la Viauderie Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 99 99 mairie@stmichelchefchef.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Madame le maire, members of the adult and children’s municipal councils and municipal staff invite you to the traditional Saint-Michel-Chef-Chef Town Hall Greeting Ceremony.
L’événement Cérémonie des vœux de Saint-Michel-Chef-Chef Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2025-12-22 par I_OT Pornic