Cérémonie des vœux de Saint-Michel-Chef-Chef, Rue de la Viauderie Saint-Michel-Chef-Chef

Madame le maire, les membres des conseils municipaux adultes et enfants et les agents municipaux vous convient à la traditionnelle cérémonie des vœux à la population de Saint-Michel-Chef-Chef.

Ce sera l’occasion pour Madame le maire de faire un bilan de son action et de présenter ses projets pour l’année à venir.

Cette cérémonie des vœux est un moment de rencontre et de convivialité, alors nous espérons vous retrouver nombreux pour ce moment de partage festif !

Madame le maire, members of the adult and children’s municipal councils and municipal staff invite you to the traditional Saint-Michel-Chef-Chef Town Hall Greeting Ceremony.

