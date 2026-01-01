Cérémonie des Vœux du Maire à la Population Route du Plan de la Tour Sainte-Maxime

Cérémonie des Vœux du Maire à la Population

Route du Plan de la Tour Gymnase Pastorelli Sainte-Maxime Var

Début : 2026-01-17 11:00:00

2026-01-17

Le Maire Vincent Morisse, entouré des élus du Conseil municipal, vous invite à prendre part à la traditionnelle cérémonie des vœux à la population.

English : Cérémonie des Vœux du Maire à la Population

The Mayor Vincent Morisse, surrounded by the elected members of the City Council, invites you to take part in the traditional ceremony of wishes to the population.

